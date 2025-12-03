Grave incidente nel centro storico di Corato: 15enne investito da bici elettrica

CORATO - Ieri sera, in piazza Di Vagno a Corato, un 15enne a bordo di un monopattino è stato travolto da una bici elettrica condotta da un giovane. L’impatto è stato violento e il ragazzo ha riportato gravi ferite, rendendo necessario il suo trasporto d’urgenza dal 118 all’ospedale di Corato, e successivamente al, dove resta ricoverato in

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri. Il conducente della bici elettrica si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le autorità stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona per risalire al responsabile.