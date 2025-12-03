Torremaggiore, nuovo assalto a un bancomat: esplosione nella notte in via Gobetti

TORREMAGGIORE – Un nuovo colpo ai danni di uno sportello bancario scuote il Foggiano. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito il bancomat della BPER di via Gobetti, a Torremaggiore. L’assalto è avvenuto nella notte, poco prima delle 4, quando un’esplosione ha devastato completamente l’erogatore di denaro.

Al momento non è ancora chiaro se i banditi siano riusciti a impossessarsi del contante presente all’interno dello sportello. L’onda d’urto ha provocato ingenti danni alla struttura, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’intera area.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione le fasi dell’assalto. I militari hanno già iniziato l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel tentativo di identificare i responsabili.

L’episodio si aggiunge alla lunga serie di assalti a bancomat che negli ultimi mesi ha colpito diversi comuni della provincia di Foggia, alimentando ulteriormente la preoccupazione tra cittadini e amministratori locali.