San Ferdinando di Puglia, assalto all’ufficio postale: ruspa contro il muro, area dichiarata inagibile

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Grave episodio nella notte a San Ferdinando di Puglia, dove un gruppo di almeno tre malviventi ha tentato di rapinare l’ufficio postale di via Battisti utilizzando unaper sfondare il muro perimetrale e accedere al bancomat. L’allarme è scattato intorno alle 4.30, quando alcuni residenti hanno segnalato al 112 rumori sospetti.

I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno messo in fuga i ladri, che non sono riusciti a portare via alcun bottino. L’azione ha però provocato danni strutturali significativi, tanto da spingere il sindaco, Michele Lamacchia, a firmare un’ordinanza di inagibilità dell’edificio, con transennamento della zona circostante e difficoltà di accesso per alcuni residenti.

L’assalto, definito dal sindaco “un’azione militare e spudorata”, aveva visto i malviventi organizzarsi per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, chiudendo con un catenaccio il cancello della caserma dei carabinieri e incendiando mezzi sulle strade per coprire la fuga.

Il provvedimento del sindaco riguarda anche la gestione delle pensioni: chi riceve l’accredito su conto corrente non subirà variazioni, mentre chi deve riscuotere fisicamente la pensione potrà rivolgersi agli uffici postali di Trinitapoli o Margherita di Savoia.

“Spero di avere ulteriori informazioni per non provocare altri disagi ai miei concittadini – ha dichiarato Lamacchia – È stato un attacco spudorato all’Arma, alle Istituzioni e a tutti noi”.

Le indagini dei carabinieri proseguono, con l’obiettivo di identificare i responsabili e chiarire eventuali complicità locali.