San Severo, uomo ucciso a colpi di fucile in un terreno agricolo

SAN SEVERO – Un uomo di 49 anni, Gaetano Cicerale, incensurato, è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, in un terreno agricolo in località Casone.

Il corpo è stato ritrovato all’esterno della sua auto, raggiunto da colpi di fucile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Severo, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire ai responsabili.

Le indagini sono in corso.