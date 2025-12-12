Conversano, 165.000 euro per i contributi ai canoni di locazione: via libera della Giunta all’Avviso Pubblico

CONVERSANO - La Giunta comunale di Conversano ha approvato un atto di indirizzo che avvia la predisposizione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione dei contributi integrativi ai canoni di locazione relativi all’annualità 2023. Si tratta di una misura straordinaria, resa necessaria dall’assenza di risorse nazionali e regionali per il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione previsto dall’art. 11 della Legge 431/1998, che da due anni non riceve finanziamenti né dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti né dalla Regione Puglia.

Per evitare che le famiglie più fragili restino prive di un sostegno ritenuto essenziale, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con risorse proprie, compatibilmente con gli equilibri di bilancio. La dotazione complessiva destinata al contributo ammonta a 165.000 euro, somma che sarà formalmente impegnata con successivo atto gestionale.

L’Avviso Pubblico, in fase di redazione da parte dell’Area Politiche Sociali, definirà requisiti e modalità di partecipazione. È già stato stabilito che potranno accedere al beneficio i nuclei familiari residenti con ISEE non superiore a 9.360 euro e con un canone annuo massimo riconoscibile pari a 4.800 euro. Gli eventuali contributi già erogati nel 2023 a sostegno della locazione saranno compensati, in modo da evitare duplicazioni.

La Giunta evidenzia che l’iniziativa risponde ai principi di trasparenza, equità e parità di accesso, offrendo un supporto concreto in un contesto di crescente fragilità economica per molte famiglie. Al Responsabile dell’Area 5 è demandata l’intera fase attuativa: pubblicazione dell’avviso, istruttoria delle domande, formazione della graduatoria e liquidazione dei contributi.

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di avviare rapidamente le procedure e garantire ai cittadini un sostegno tempestivo in un ambito – quello della casa – considerato prioritario nell’azione amministrativa.