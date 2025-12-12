Serie A, il Lecce batte 1-0 il Pisa al Via del Mare
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce conquista tre punti importanti battendo 1-0 il Pisa nella quindicesima giornata di Serie A. Prima del fischio d’inizio, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex difensore giallorosso Carmelo Miceli, scomparso lo scorso 10 dicembre all’età di 67 anni.
Nel primo tempo, le occasioni da gol sono state numerose ma infruttuose: al 6’ Sottil va vicino alla rete, al 13’ ci prova Akinsanmiro per il Pisa, mentre al 20’ Pierotti e al 31’ Tiago Gabriel sfiorano la rete per i padroni di casa. Al 45’, Camarda non riesce a concretizzare una buona occasione per il Lecce.
Nella ripresa, al 5’ Vural sfiora il gol su punizione, mentre al 7’ Kaba sbaglia da posizione favorevole per il Lecce. La svolta arriva al 27’, quando Stulic porta i salentini in vantaggio con un tocco al volo di destro su cross di Banda. Al 41’, Toure del Pisa sfiora il pareggio senza successo.
Con questo risultato, il Lecce sale a 16 punti e occupa il dodicesimo posto in classifica, in coabitazione con l’Atalanta. Il Pisa resta terzultimo a quota 10 punti, in piena zona retrocessione.