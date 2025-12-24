San Silvestro ad Alberobello: musica, comunità ed energia per accogliere il 2026

ALBEROBELLO – Alberobello si prepara a salutare il nuovo anno con un grande evento pubblico pensato come un dono alla comunità e ai visitatori. L’iniziativa, organizzata da SCIAMN in collaborazione con Platypus e promossa dal Comune, rientra nel programma, che accompagna la città durante le festività valorizzando spazi urbani, talenti artistici e momenti di aggregazione.

«We Are in Trulli è un programma che parla di identità, partecipazione e visione – spiega Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni – e questo San Silvestro ne rappresenta pienamente lo spirito. Mettere insieme artisti di rilievo nazionale e realtà locali emergenti significa investire nella cultura come strumento di coesione sociale e offrire occasioni di qualità sia ai cittadini che ai visitatori».

L’evento si terrà il 31 dicembre a partire dalle ore 22.00 in Largo Trevisani, con ingresso gratuito. La serata sarà animata da Ciao Discoteca Italiana, collettivo nato a Torino nel 2017 che propone un sound sofisticato fatto di gemme disco-funk italiane e rarità italo-disco, e dal Platypus Ensemble, progetto musicale della Platypus APS di Alberobello. Il concerto attraverserà diversi stili e generi, dalla musica elettronica alla contemporanea fino alla d&b, grazie a un uso creativo di elementi elettro-acustici e tessiture ritmiche. Sul palco i musicisti Edoardo Parente, Stefano Sperandii, Antonio Valente e Joshua Zito, capaci di creare un’atmosfera innovativa, coinvolgente e danzante.

«Con questo evento – afferma il Sindaco Francesco De Carlo – vogliamo regalare alla comunità e ai visitatori un San Silvestro che sia un momento di incontro e condivisione. Alberobello è una città viva, che sa accogliere e che sceglie di salutare il nuovo anno insieme, nello spazio pubblico, con energia positiva e fiducia verso il futuro».

Alberobello rinnova così l’invito a vivere insieme l’attesa del nuovo anno, trasformando San Silvestro in una festa collettiva, aperta, inclusiva e carica di energia positiva.