“WakeUp Gospel Project Christmas edition” ad Alberobello

ALBEROBELLO – Il Comune di Alberobello invita cittadini e visitatori a partecipare al concerto, in programma sabato 27 dicembre 2025 alle ore 20.00, presso la

L’evento musicale promette di coinvolgere ed emozionare il pubblico grazie alla forza e all’energia della musica gospel, capace di unire spiritualità, ritmo e partecipazione collettiva. La serata rientra nel calendario degli eventi natalizi della città, offrendo un’esperienza artistica di alto valore in una delle cornici più suggestive di Alberobello.

Il concerto è organizzato da LAB Communications di Concetta Renna ed è promosso dal Comune di Alberobello, che continua a sostenere iniziative culturali di qualità, valorizzando luoghi simbolo del territorio e favorendo momenti di incontro e condivisione.

La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti, un’occasione unica per lasciarsi travolgere dalla grande musica gospel nel cuore della città dei Trulli.