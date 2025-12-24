Taranto: 30enne aggredisce il padre, arrestato per estorsione e maltrattamenti

TARANTO – Ha aggredito il padre ferendolo al collo al culmine di una lite per ottenere denaro. Per questo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’intervento dei militari è avvenuto dopo una richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa. I carabinieri sono arrivati nell’abitazione in cui il 30enne vive con il padre, un uomo di 61 anni, interrompendo l’aggressione e mettendo in sicurezza la vittima.

Secondo quanto ricostruito, il figlio avrebbe da tempo minacciato i genitori, ricorrendo anche a violenze fisiche e pressioni psicologiche per ottenere denaro destinato presumibilmente all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Il 61enne è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Taranto, dove è stato medicato. I carabinieri hanno attivato il Codice Rosso per proteggere la vittima e avviare le indagini.