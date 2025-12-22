Seminario a Bari: “Psicoevoluzione e Scena. Atto Primo: Percezione e Rappresentazione dell’Essere in Scena”

BARI – Sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, presso la Sala Eventi Libreria Monbook Mondadori (Via Crisanzio, 16), si terrà il seminario, organizzato da. L’evento è associato al percorso

Il seminario sarà guidato dal dottor Massimo Frateschi, che presenterà il metodo psicoevoluzionista della percezione e della rappresentazione della scena. Il metodo prevede applicazioni pratiche finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione e al benessere psicologico nei campi clinici, psicosociali e psicoeducativi.

Le tecniche illustrate si concentreranno sulla percezione e rappresentazione del mondo interno (Essere in Sé) e del mondo esterno sociale (Essere in Scena), sull’interazione tra l’Io e gli Altri, sulle dinamiche di gruppo e sulla comunicazione pragmatica, con applicazioni a soggetti, gruppi, organizzazioni e società. Saranno inoltre presentati progetti, prassi, esercitazioni e tecniche specifiche, tra cui il metodo workgroup e il focus gruppo psicoevoluzionista.

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni:

A.I.E.Psi. – Associazione Italiana di Evoluzione e di Psicoevoluzione

Centro Studi e Ricerche di Psicologia, Psicoterapia, Psicoevoluzione

Centro di Formazione Psicodinamica Psicoevoluzionista

Via Capruzzi, 184 – 70126 Bari

Tel. 0805427943 – 3332877290 – 3315260370

Siti web: www.aiepsi.it

Email: segreteria@aiepsi.it – psicoevoluzione@gmail.com – frateschipsico@gmail.com