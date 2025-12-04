Dicembre in musica a Palazzo Pesce: concerti jazz, soul e internazionali a Mola di Bari

MOLA DI BARI – La Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospita anche questo dicembre una serie di appuntamenti musicali dedicati agli amanti del jazz, del soul e della musica internazionale. Il calendario propone concerti imperdibili, che spaziano dalle melodie italiane degli anni ’20-’50 ai ritmi brasiliani e ai grandi classici della musica pop e jazz contemporanea.

Si parte venerdì 5 dicembre alle ore 21:00 con “Mille lire al mese – Swing Italiano”, proposto dal Jazz Friends Ensemble formato da Mino Lacirignola (tromba), Alessandro Binetti (piano) e Cristina Lacirignola (voce). Il repertorio ripercorre le canzoni italiane più celebri del periodo compreso tra gli anni ’20 e ’50, un’epoca in cui il jazz era vietato e la censura tagliava i testi delle canzoni.

Il 6 dicembre alle ore 21:00 spazio a “The Voice on the Bass” con Ines Petrucci alla voce e Vito Di Modugno al pianoforte e al basso. Il duo propone un viaggio musicale intimo tra soul, jazz e R&B, con brani capaci di accarezzare l’anima e di creare atmosfere calde e seducenti.

Venerdì 12 dicembre, sempre alle 21:00, si esibirà “Cores do Brasil vol.2 – Bossa Nova Samba Originals” con Stefania Arcieri (voce e composizioni), Francesco Schepisi (pianoforte) e Pierluigi Balducci (basso elettrico). Il concerto esplora il mondo musicale brasiliano con ritmi vivaci e melodie celebri dei grandi autori della Bossa Nova e del Samba.

Il 13 dicembre, alle 21:00, sarà la volta di UquARTET – Vibrazioni contemporanee tra jazz, funk e rock. Il quartetto, formato da Gianni Binetti (sax), Emanuele Del Carmine (pianoforte), Michele Acquafredda (batteria) e Alex Milella (chitarra), rende omaggio alle storiche band jazz-funk dagli anni ’80 a oggi.

Venerdì 19 dicembre alle 21:00, “Canto libero – Mina e Battisti” con Ida Gigante (voce), Giuseppe Leo (pianoforte) e Matteo Scura (batteria) celebra due icone della musica italiana. Mina e Lucio Battisti hanno segnato la storia della canzone pop, unendo innovazione sonora e testi profondi.

Infine, sabato 20 dicembre alle ore 21:00, il trio “Suddenly it’s Xmas time” con Silvia Manco (voce e piano), Fabio Accardi (batteria) e Giuseppe Bassi (contrabbasso) propone un repertorio natalizio internazionale in chiave jazz, dai Christmas Carols britannici al soul afro-americano, passando per le sonorità nordest brasiliane.

Tutti i concerti iniziano alle 21:00 e si svolgono nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce. I biglietti sono disponibili online e in loco. Una rassegna che offre un dicembre ricco di musica dal vivo, capace di coniugare tradizione, innovazione e magia delle feste.

Per informazioni e prenotazioni: www.palazzopescelocationeventi.com