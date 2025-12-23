Scorrano, scoperto deposito clandestino con 500 chili di botti illegali
SCORRANO – I carabinieri hanno scoperto a Scorrano un deposito clandestino contenente circa 500 chili di botti illegali. Il proprietario dell’immobile, un uomo di 70 anni, è stato denunciato per fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti, omessa denuncia e detenzione illecita di esplosivi.
Nel locale sono stati rinvenuti strumenti e materiali per la fabbricazione artigianale di esplosivi, pronti all’uso, oltre ad artifici pirotecnici alcuni dei quali non classificati, manomessi e alterati, conservati in modo pericoloso nel garage interrato dell’edificio.
Il materiale è stato messo in sicurezza e catalogato con l’ausilio degli artificieri antisabotaggio del nucleo investigativo dei carabinieri di Lecce. In attesa della distruzione, i botti illegali sono stati sequestrati.
La scoperta rientra nei controlli intensificati con l’avvicinarsi del periodo festivo tra Natale e Capodanno, mirati a prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica.