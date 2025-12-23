Bari, doppio intervento della Guardia di Finanza: sequestrati 500 chili di fuochi d’artificio e sigarette di contrabbando
BARI – Doppia operazione della Guardia di Finanza nelle ultime ore a Bari. Nel primo intervento, i finanzieri hanno scoperto 500 chili di fuochi d’artificio di vario tipo, detenuti illegalmente all’interno di un box di un autoparco nel quartiere Japigia. Il responsabile è stato denunciato.
Nel secondo caso, un uomo già noto alle Forze dell’Ordine è stato sorpreso con un banchetto improvvisato al mercato coperto dell’ex Manifattura Tabacchi, nel quartiere Libertà, dove esponeva sigarette di contrabbando. L’uomo è stato segnalato.
Le operazioni rientrano nei controlli della Guardia di Finanza volti a contrastare il commercio illecito di merci e garantire la sicurezza dei cittadini.
