IX Mostra del Cinema di Taranto: il miglior film è portoghese

TARANTO - Arriva dal Portogallo il vincitore della IX Mostra del Cinema di Taranto. Si tratta didi Rodrigo Areias, che si aggiudica anche il premio per la miglior regia e un premio in denaro di 1.500 euro. Il film racconta la vita in una pensione ai margini di una palude, tra crimini, allucinazioni e atmosfere gotiche, ispirandosi alle opere di Raul Brandão. La giuria internazionale ha motivato il riconoscimento per la straordinaria padronanza del linguaggio cinematografico e per l’uso poetico e rigoroso delle immagini.

La giuria era composta dal regista e produttore Louis Nero (presidente), dall’attrice e scrittrice turca Fadik Sevin Atasoy, dallo sceneggiatore e regista Carlo Benso, dalla produttrice e regista tunisina Khedija Lemkecher, e da Giulio Gargia, sceneggiatore e giornalista.

Gli altri premi consegnati nella serata finale, dedicata all’edizione “Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente”, hanno visto trionfare il documentario “Piblotoko” di Anastasia Shubina e Timofey Glinin (USA) con un premio da 1.000 euro, e lo short film “Ya Hanouni” di Lyna Tardount e Sofian Chouaib (Francia) con un premio da 500 euro. Il miglior attore è stato Francesco Gheghi per il film Marcello di Maurizio Lombardi, mentre la miglior attrice è Nassiratou Zanre per Desirè di Mario Vezza. Il premio speciale “Diritti umani” è stato assegnato a “In viaggio con lei” di Gianluca Gargano.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Pantaleo, nella Città vecchia di Taranto, con ospite d’onore Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes per Dogman di Matteo Garrone. Fonte ha ricevuto l’omaggio della Mostra dal direttore artistico Mimmo Mongelli. Inoltre, è stato consegnato un premio speciale alla carriera al produttore Roberto Gambacorta, e presentata da Annalisa Adamo la nascita dell’istituto culturale “Levante”, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative e gli eventi legati alla Mostra del Cinema di Taranto. Il pubblico ha inoltre potuto assistere al concerto della band Shanah Tovah.

La Mostra del Cinema di Taranto è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, Area Tematica 06 – Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali”, Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia, e si realizza con la partecipazione del Comune di Taranto. Tra i patrocini: Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Leporano, Comune di San Giorgio Jonico, Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Jonian Dolphin Conservation, Mosfilm, Giornate del Cinema di Cartagine, Gaza International Festival for Women’s Cinema, Babele APS, Alzaia APS, La Giraffa Onlus, FAI delegazione Taranto, Lumsa Taranto, Università degli Studi di Bari, Accademia Belle Arti Bari, Pugliesi Nel Mondo-Regione Puglia, Rai Puglia e Apulia Film Commission.