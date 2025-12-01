Serie C, girone C: pari per il Monopoli, crolla il Casarano, colpo esterno del Cerignola
Ss Monopoli fb
FRANCESCO LOIACONO - Nella sedicesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli conquista un punto prezioso a Trapani, pareggiando 1-1. I siciliani passano in vantaggio al 12’ con Fischnaller, mentre nella ripresa, al 17’, Fall firma il pari biancoverde. Il Monopoli sale così all’ottavo posto con 23 punti, in coabitazione con il Potenza.
Sconfitta pesante invece per il Casarano, battuto 3-1 al “Viviani” dal Potenza. I lucani partono forte: Ghisolfi segna al 2’ e Selleri raddoppia al 19’. Nella ripresa, al 6’, arriva anche il tris firmato ancora da Selleri. Il Casarano accorcia solo al 99’ con Chiricò. La squadra rossazzurra resta al sesto posto con 24 punti, a pari merito con il Crotone.
Successo importante del Cerignola, che vince 2-0 sul campo del Latina. Gli ofantini sbloccano il match al 41’ con Gambale e chiudono i conti al 98’ con Emmausso. Il Cerignola sale così al decimo posto con 22 punti.Prossimo turno (17ª giornata, andata):
- Sabato 6 dicembre, ore 14:30: Casarano–Latina (stadio “Capozza”)
- Domenica 7 dicembre, ore 14:30: Monopoli–Atalanta U23 (stadio “Veneziani”)
- Domenica 7 dicembre, ore 17:30: Cerignola–Casertana (stadio “Monterisi”)