Serie C, girone C: il Foggia batte il Cosenza 2-1 allo Zaccheria. Decisivo Winkelmann al 99’
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia torna alla vittoria superando 2-1 il Cosenza allo stadio “Zaccheria”, in una gara ricca di emozioni e colpi di scena, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C.
I rossoneri partono forte e al 7’ trovano il vantaggio con D’Amico, bravo a deviare di destro un pallone in area. Al 23’ al Cosenza viene annullata una rete a D’Orazio per fuorigioco, mentre poco dopo Kouan e Mazzocchi sfiorano il pari. Sul fronte opposto Garofalo va vicino al raddoppio al 37’.
Nella ripresa il Foggia prova a chiudere la partita con le occasioni di Buttaro (1’) e Pazienza (9’). Al 17’ il Cosenza ha una grande chance per pareggiare, ma Garritano calcia alto il rigore assegnato per fallo del portiere Perucchini su Ricciardi. Il pari arriva comunque al 31’ proprio con Ricciardi, che gira di sinistro un cross di Garritano.
Finale incandescente: al 43’ Kouan sfiora il sorpasso, poi al 95’ Garritano vede pararsi da Perucchini il secondo rigore di giornata, stavolta concesso per un fallo di mano di Buttaro. Al 99’ il colpo decisivo: Winkelmann firma il 2-1 con una splendida mezza rovesciata di destro, facendo esplodere lo Zaccheria.
Il Foggia sale così a 14 punti, terzultimo in classifica insieme al Latina.
Prossimo impegno:
sabato 6 dicembre, ore 14:30 – Siracusa–Foggia