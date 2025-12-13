Show delle Frecce Tricolori a Bari per la Festa di San Nicola
BARI - Venerdì 8 maggio 2026 il cielo di Bari tornerà a colorarsi con le spettacolari acrobazie delle Frecce Tricolori. L’evento, attesissimo dopo diverso tempo, si svolgerà sul lungomare cittadino in occasione della Festa di San Nicola.
L’ufficialità è arrivata con la pubblicazione del calendario delle manifestazioni da parte dell’Aero Club d’Italia sul proprio sito ufficiale. Segnate la data sul calendario: 8 maggio, un’occasione da non perdere per tutta la città!
