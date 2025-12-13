Fendi e Nugnes: Bari si accende di stile con la Pre-Collezione SS 2026
Venerdì 12 dicembre, la boutique Nugnes di Bari si è trasformata in palcoscenico multisensoriale per la Pre-Collezione Fendi Primavera/Estate 2026: un evento esclusivo dove moda, musica e gusto si sono fusi in un’esperienza immersiva e raffinata
Nel cuore del Murattiano, tra le eleganti vetrine di via Putignani 24/A-32, Nugnes - punto di riferimento del luxury retail italiano - ha ospitato una serata che ha celebrato l’arte del vestire come rituale contemporaneo. In collaborazione con Fendi, la boutique ha presentato in anteprima la Pre-Collezione SS 2026 firmata Silvia Venturini Fendi, in un contesto che ha saputo coniugare estetica, convivialità e suggestione.
La vetrina, svelata in anteprima, ha incarnato lo spirito della collezione: una mannequin avvolta in un abito strapless a pois neri e beige, circondata da un caleidoscopio di ombrelli decorativi su fondo fucsia, evocazione visiva delle “social butterfly” che animano l’universo Fendi SS 2026. Un allestimento scenografico che richiama la palette disco della collezione - turchese, mandarino, rosa cipria, burgundy - e ne amplifica la tensione tra rigore sartoriale e frivolezza anni ’80.
Gli accessori, protagonisti silenziosi ma eloquenti, spaziano dalle “baguette” ricamate con ali di farfalla alle “peekaboo” in shearling, fino alla nuova “tote Fendi Verse” in pelle di vitello.
Una serata che ha lasciato il segno, come una traccia di vinile su pelle.
https://nugnes1920.com