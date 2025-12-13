Show, musica e premi, il Natale del Lord Byron College riempie il Teatro AncheCinema

BARI - Grande partecipazione al Teatro AncheCinema per l’evento natalizio a ingresso libero organizzato dalla Lord Byron College, storica scuola di inglese in Via Sparano 102. Lo spettacolo, ispirato al musical The Greatest Showman, ha unito performance, influencer, musica live e l’energia di un rapper ospite, coinvolgendo il pubblico in un clima festoso.La serata è stata impreziosita dalla Big Christmas Draw, con premi e voucher voli, e dal coro di oltre sessanta docenti del College che hanno intonato We Wish You a Merry Christmas, creando un momento di forte partecipazione comunitaria. Panettoni e prosecco hanno concluso l’evento in un’atmosfera conviviale.La Lord Byron College conferma il proprio ruolo di riferimento culturale e formativo: riconosciuta da Marc Hervé, Direttore Generale Cambridge English Europe, come primo centro d’esame Cambridge in Europa per qualità e risultati, registra un pass rate del 97% nelle certificazioni internazionali.In occasione del nuovo semestre 2026, la scuola lancia la CHRISTMAS SPECIAL, una promozione con tariffe ridotte del 40% e piani da 90 euro al mese per corsi di inglese in presenza e online, aperti a bambini, ragazzi, adulti e professionisti.