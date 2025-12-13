Show, musica e premi, il Natale del Lord Byron College riempie il Teatro AncheCinema
La serata è stata impreziosita dalla Big Christmas Draw, con premi e voucher voli, e dal coro di oltre sessanta docenti del College che hanno intonato We Wish You a Merry Christmas, creando un momento di forte partecipazione comunitaria. Panettoni e prosecco hanno concluso l’evento in un’atmosfera conviviale.
In occasione del nuovo semestre 2026, la scuola lancia la CHRISTMAS SPECIAL, una promozione con tariffe ridotte del 40% e piani da 90 euro al mese per corsi di inglese in presenza e online, aperti a bambini, ragazzi, adulti e professionisti.
Lord Byron College – Together we grow, we learn, we fly.