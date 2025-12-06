'Sinergie tra sport, ricerca e territori', il successo della Staffetta Udine-Taranto



Il successo di una missione. Entusiasmo, energia e partecipazione hanno caratterizzato l'esito propizio del progetto "Sinergie tra sport, ricerca medico scientifica e territori", ideato e sviluppato fra due entità regionali importanti in Italia come la Puglia ed il Friuli Venezia Giulia, propedeutico ad una visione omogenea ed originale per il coinvolgimento della disciplina sportiva, identificata nella podistica, quindi nella corsa a piedi praticata sia a livello agonistico che amatoriale, e dell'obiettivo della filantropia, coincidente con la tradizionale raccolta dei fondi in favore dell'Associazione Telethon, impegnata nella ricerca costante nel settore delle malattie biomediche rare.





Promossa con merito l’iniziativa che ha legato, simbolicamente e non solo, i "due poli opposti dello Stivale sul versante adriatico", sotto l’egida delle due manifestazioni sportive che si sono svolte nelle giornate del 29 e 30 novembre: la Staffetta 24×1 di Udine, giunta alla sua 27ma edizione, coordinata sia dal Comitato Udinese Staffetta Telethon che dallo stesso Comune friulano, e la "Due Mari Marathon", organizzata dall’ASD Nuova Atletica Taranto, per una gara ripristinata nel capoluogo ionico dopo 75 anni.





La genesi del progetto è stata suggellata dalla E77 srl, Società di consulenza, energia, ingegneria e servizi che vanta una sede a Taranto e tre distribuite in Friuli Venezia Giulia, grazie all’intuizione del suo amministratore unico, l’ingegner Emanuele Villani. Un’aspirazione precisa, trasparente: sfruttare la duplice operatività fra la Puglia ed il Friuli Venezia Giulia, finalizzata alla condivisione di un obiettivo che celebri lo sport, la salute e la beneficenza, ma che sappia anche esaltare le positività dei due territori coinvolti, sotto i profili del dialogo e dello sviluppo, dell’osmosi delle rispettive storie e culture, della valorizzazione dell’offerta sociale anche in termini ludici e psicologici, oltre che evolutivi, economici, strutturali.





La simbiosi fra i due appuntamenti ha beneficiato dei patrocini della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto, Udine ed Aquileia: in occasione dell’epilogo celebrativo in agenda domenica 30 novembre, la reciprocità di tributi è stata inaugurata dalle dichiarazioni del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il quale si è complimentato per il risultato ottenuto, in termini di adesione e di intraprendenza da parte della "squadra ionica" in trasferta nel capoluogo friulano, colloquiando in diretta con l’amministratore unico di E77 srl Emanuele Villani. Fondamentale il ruolo del consigliere della Regione Puglia Cosimo Borraccino, coadiuvato dai consiglieri comunali tarantini Luana Riso e Stefano Panzano.





Ad omaggiare lo spirito di appartenenza e l’eclettismo profusi dalla "colonia magnogreca" sono stati il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, che ha salutato il pubblico di Taranto letteralmente "in corsa" nel suo circuito, sostando nei pressi dello Stand numero 103 attribuito alla E77 srl Sport, e l’assessore allo sport del Comune di Udine, Chiara Dazzan. "Una festa incredibile, arricchita dalla nuova sinergia con Taranto, una liaison che merita di essere implementata- ha commentato con orgoglio l’assessore allo sport Chiara Dazzan– E’ stato segnato un nuovo record di solidarietà, grazie alla partecipazione di oltre mille squadre e 25mila persone: importante per incentivare la raccolta fondi di Telethon, per la ricerca che necessita non solo dell’apporto dello Stato e delle Istituzioni, ma anche della cittadinanza. Ho corso in notturna, Udine è affascinante nel suo contesto natalizio: quest’anno si è percepita un’atmosfera diversa, anche per merito di Taranto. La partecipazione si amplifica dalla Carnia a Trieste, dal Veneto e da singoli corridori provenienti dall’estero, in primis da Slovenia ed Austria: aspiriamo ad una visibilità superiore e siamo aperti a tutti i miglioramenti". "La macchina organizzativa e la preparazione dal versante di Taranto hanno funzionato: l’amministrazione comunale di Udine ha riconosciuto il grande lavoro svolto e penso che sia una base promettente per collaborazioni future- ha dichiarato l’ingegner Emanuele Villani- Auspico una sinergia che regali solo aspetti virtuosi, i quali possano arricchire entrambi i territori".





Un’esperienza autentica, quella vissuta ed interpretata dall’equipe pugliese della E77 Srl, testimonianza unica della partecipazione di un’entità meridionale alla suddetta Staffetta: culto delle proprie radici ed aspirazione verso prospettive future di collaborazione con l’entità del FVG, ma anche passione per l’attività sportiva, da praticare o semplicemente da supportare, dedizione alla causa benefica, spirito di aggregazione, convivialità e ritmo. Una programmazione meticolosa, assicurata anche dai partner della E77 srl operativi in loco: Studio Tributarista Marco Ciani (sede a Spilinbergo, provincia di Pordenone); Studio Consulenza del Lavoro Elisabetta Testoni (Udine); Eshness, azienda italiana leader nel settore produttivo, progettuale e commerciale della tecnologia culinaria e del riscaldamento d’avanguardia, incaricata dell’allestimento del padiglione ed amministrata dai fratelli Alberto e Davide Tondat (sede a Cordenons, Pordenone); Curalanatura srl e Greenservice, società per le soluzioni integrate di edilizia, guidate rispettivamente da Metin Musa e da Feleki Bejlurov ed Adnan Dailowski. A completare l’organico, "Circolo di Luce- Trasmutazioni Vibrazionali", organizzazione ubicata a Spilimbergo e gestita dalla Life Coach Irene Del Verme, e Giornale Rossoblu, testata giornalistica di Taranto e media partner dell’evento che ha raccontato in prima linea, in diretta e con video contributi l’avventura ad Udine attraverso le voci di Maurizio Mazzarella ed Alessandra Carpino, rispettivamente direttore responsabile e vice.