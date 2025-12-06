Bari, inaugurata la Mostra d’Arte Presepiale a Palazzo San Michele

ph_Clarissa Lapolla

BARI – Questa mattina alle 6.00 è stata inaugurata ala tradizionale, curata dal. L’evento, atteso da cittadini e appassionati di arte e tradizione natalizia, è stato aperto al pubblico alla presenza del sovrintendentee del direttore amministrativo



Alla cerimonia hanno partecipato anche il Sindaco e Presidente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Vito Leccese, il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, Carla Palone, assessore alla Vivibilità Urbana e alla Protezione Civile del Comune di Bari, e Francesca Romana Paolillo, dirigente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.

La mostra rappresenta un momento significativo per la città, celebrando la tradizione presepiale e valorizzando l’arte artigianale e culturale legata al Natale. I visitatori potranno ammirare creazioni uniche e approfondire la storia di questa antica tradizione, che unisce arte, fede e comunità.

La mostra sarà aperta sabato 6 dicembre dalle 6.00 alle 21.00, domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 16.00 alle 21.00, dal 19 dicembre al 6 gennaio dalle 16.00 alle 21.00, mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre dalle 10.00 alle 16.00 e dal 9 gennaio al 1° febbraio solo venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 21.00. La chiusura è prevista lunedì 2 febbraio alle 10.00 con la Festa della Candelora.

Un appuntamento che conferma l’importanza di Palazzo San Michele come polo culturale della città e offre a cittadini e turisti l’opportunità di immergersi nella magia del Natale attraverso la bellezza e la cura dell’arte presepiale.