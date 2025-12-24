“Sinfonia di Pace”: un cammino musicale e spirituale dedicato a Don Tonino Bello

MOLFETTA – Alle ore 20.30, ilospiterà, un concerto che celebra la vita e l’eredità diattraverso musica, letture e contemplazione.

Don Tonino Bello, vescovo impegnato con “l’odore delle strade”, ha incarnato una spiritualità profondamente evangelica e radicalmente umana, unendo fede, giustizia e dignità per ogni persona. Profeta disarmato in un mondo armato, ha denunciato con parole e gesti concreti la violenza, la guerra e l’indifferenza, invitando a “organizzare la speranza” e a vivere la pace come scelta quotidiana e responsabilità personale.

“Sinfonia di Pace” trasforma questa eredità in un’esperienza immersiva, dove la musica e la parola si intrecciano con la riflessione sulla profezia di Don Tonino. Il progetto vuole rinnovare il suo appello: la pace non è utopia, ma stile di vita, capacità di costruire ponti di dialogo e comunità inclusive.

Il concerto vedrà la partecipazione di Giovannangelo De Gennaro (voce, viella, traversiere), Nicola Nesta (liuto medievale, oud, baglama, chitarra), Giovanni Astorino (violoncello), Leo Binetti (pianoforte, tastiere), Pippo D’Ambrosio (percussioni), Rocco Capri Chiumarulo (voce narrante), l’Orchestra Filarmonica Federiciana diretta da Benedetto Grillo e Fabrizio Piepoli featuring.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare la voce mite e profetica di Don Tonino attraverso un linguaggio artistico capace di parlare a tutti, credenti e non credenti, e di ricordare che un mondo più giusto e fraterno è ancora possibile.