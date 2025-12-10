Studio Dance Brindisi sul podio del Campionato del Mondo: a 9 anni la brindisina Arianna Fischetto brilla e diviene Vice Campionessa del Mondo 2025 al World Championship WDO



BRINDISI - Un risultato storico per la scuola di danza ASD Studio Dance Brindisi, guidata dalla maestra Laura Zicola. La giovane Arianna Fischetto, 9 anni, ha conquistato il titolo di Vice Campionessa del Mondo 2025 nella categoria U10 Combinata Latin Style al World Championship WDO, tenutosi al Teatro Salone Margherita di Napoli il 6 e 7 dicembre. - Un risultato storico per la scuola di danza ASD Studio Dance Brindisi, guidata dalla maestra Laura Zicola. La giovane Arianna Fischetto, 9 anni, ha conquistato il titolo di Vice Campionessa del Mondo 2025 nella categoria U10 Combinata Latin Style al World Championship WDO, tenutosi al Teatro Salone Margherita di Napoli il 6 e 7 dicembre.





Un percorso artistico di assoluto rilievo quello compiuto da Arianna, già Campionessa Italiana FIDESM, Campionessa Italiana Assoluta FIDESM ha superato la gara di qualifica e si è piazzata al secondo posto mondiale, dopo aver brillato anche al World Dance Open, gara internazionale della World Dance Sport Federation.





Altre due atlete della Studio Dance Brindisi hanno fatto onore alla scuola: Sara Mingolla che ha conquistato il 5° posto al Campionato del Mondo dopo la qualifica e Rebecca Pupino autrice di una ottima performance.





La Studio Dance Brindisi continua a scrivere pagine di eccellenza, portando il nome di Brindisi sul podio dei mondiali. Un percorso di crescita serio e professionale per le atlete, frutto del lavoro sodo della scuola.





"Stiamo lavorando veramente tanto per portare in alto il nome della nostra città e possiamo dire di esserci riusciti alla grande! - dichiara la maestra Laura Zicola - Siamo fieri del duro lavoro che facciamo ogni giorno e fieri del percorso che stiamo seguendo! Orgogliosa delle mie atlete che rappresentano l’Italia all’estero, ora ci focalizzeremo già sui prossimi obiettivi del 2026".