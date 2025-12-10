Ciccio Riccio riceve il Premio 'Giornale di Puglia Italia Love Tv Award Special 2025'



DANIELE MARTINI - BRINDISI - Il Premio "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" nasce per premiare le personalità del mondo della televisione, del cinema, della radio, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e di chi ha portato in alto i valori della nazione intera. E' stato creato da Vito Ferri (direttore ed editore del Giornale di Puglia) e Daniele Martini (direttore responsabile di Italia Love Tv).





Il primissimo premio è stato dato il 23 agosto 2024 a Salvatore De Pasquale, in arte Depsa. Venerdì 11 luglio 2025, durante la prima serata del Generation Film Fest di Oria, il Premio "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" 2025 é stato attribuito al produttore televisivo, sceneggiatore, attore e regista italiano Giorgio Vignali.





Nella giornata di martedì 9 dicembre 2025, presso la sede di Ciccio Riccio a Brindisi, è stato invece consegnato il Premio "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award Special 2025" proprio alla stessa emittente radiofonica Ciccio Riccio nelle mani di Marcello Biscosi durante il suo programma "I cavalli di battaglia". A consegnare il premio il direttore editoriale di Italia Love Tv, Daniele Martini, e il vicedirettore di Italia Love Tv, Nico Lorusso.





Nel corso del programma si è avuto modo di parlare, oltre che del Premio "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award Special 2025" e delle realtà del Giornale di Puglia e Italia Love Tv, anche degli eventi di cui le due testate saranno media partner nel mese di dicembre 2025 e gennaio 2026: sabato 20 dicembre presso il Duomo di Brindisi il "Concerto di Natale" del Coro San Leucio; dal 24 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 l'undicesima edizione della mostra "Il mio Presepe" presso l'Edificio Pessina ad Ostuni; giovedì 1° gennaio 2026 il "Tuffo di Capodanno" presso La Conca a Brindisi.





Questa la motivazione del Premio dato a Ciccio Riccio: "Una radio conosciutissima in tutta la Puglia e oltre. In più di quarant’anni di attività è sempre rimasta al passo con i tempi e con i gusti dei suoi ascoltatori. ‘Radio le altre… noi Ciccio Riccio’ è lo slogan che, da sempre, la distingue da tutte le altre realtà radiofoniche".



