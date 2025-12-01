Lecce, Mariangela De Anna riceve il Premio Internazionale 'Letteratura e Poesia'
LECCE - Nella serata di domenica 30 novembre 2025, in occasione del Gran Galà presso l'antica Dimora Torre del Parco nella Sala del Principe a Lecce, la poetessa ostunese Mariangela De Anna ha ricevuto un nuovo premio.
Si tratta del Premio Internazionale "Letteratura e Poesia" organizzato dalla Presidenza dell'Accademia Italia in Arte nel Mondo. E' un bellissimo riconoscimento per le sue numerose attività artistiche.