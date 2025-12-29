Taranto accoglie il 2026 con le spettacolari acrobazie dei Sonics

TARANTO - Taranto si prepara a dare il benvenuto al 2026 con uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo. L’1 gennaio, alle ore 20.30, Piazza Immacolata sarà il palcoscenico a cielo aperto di, la straordinaria performance della compagnia internazionale, tra le più acclamate nel panorama mondiale dell’acrobazia contemporanea.

L’evento, a ingresso gratuito, rientra nel cartellone di “Capodanni di Puglia”, promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Taranto, e rappresenta un’occasione unica per cittadini e visitatori di assistere a uno spettacolo di altissimo livello artistico.

Nati e radicati a Torino, i Sonics sono stati definiti dal Ministero della Cultura italiana una vera e propria “eccellenza italiana nel mondo”. Dal 2001 portano il talento e la creatività italiana sui palcoscenici internazionali, con 14 produzioni all’attivo e una lunga serie di esibizioni in teatri, festival e grandi eventi globali. La loro cifra stilistica è la perfetta fusione tra gesto atletico e arte scenica, forza e leggerezza, danza e acrobazia.

Le coreografie, frutto di una visione innovativa, dialogano con attrezzi scenici e macchine ideate dalla stessa compagnia, permettendo agli artisti di esibirsi sospesi in aria in performance suggestive e spettacolari. A Taranto andrà in scena “Diamante”, uno spettacolo pensato appositamente per grandi spazi urbani, che accompagna il pubblico in un viaggio nell’essenza più profonda dell’essere umano: la capacità di stupirsi e commuoversi di fronte alla bellezza.

Il corpo umano è celebrato come un diamante: unico, prezioso, luminoso e irripetibile. Acrobazie mozzafiato, figure evocative e una raffinata estetica visiva trasformano la piazza in un’esperienza emozionale e sensoriale. Ogni gesto è il risultato di anni di allenamento, dedizione e amore per l’arte, mentre le performance aeree, eseguite a altezze vertiginose con estrema precisione e audacia, raccontano storie senza parole.

Con ritmi serrati e cambi di scena ogni due o tre minuti, “Diamante” mantiene costante la tensione emotiva, coinvolgendo completamente il pubblico. Un ruolo centrale è affidato all’illuminazione, studiata nei minimi dettagli, e a una colonna sonora originale e personalizzata che contribuisce a creare un’atmosfera intensa e suggestiva.

Uno spettacolo corale di grande impatto, dove la singolarità di ogni artista si fonde in un’armonia perfetta, per un inizio d’anno all’insegna dell’arte, della bellezza e della meraviglia.

Creazione: Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente

Regia: Alessandro Pietrolini

Costumi: Ileana Prudente

Produzione: Fanzia Verlicchi

Disegno luci: Stefano Torlini