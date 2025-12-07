Taranto, autista Kyma Mobilità aggredito: l’azienda condanna l’episodio

TARANTO - Venerdì 6 dicembre, intorno alle 21:20, un autista di Kyma Mobilità è stato aggredito a Taranto mentre stava terminando il turno. L’episodio, di inaudita violenza, ha provocato una contusione all’occhio del dipendente e un profondo turbamento psicologico.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore aveva tentato di salire sul mezzo al centro di un incrocio in Via Margherita, fuori da una regolare fermata, e ha successivamente raggiunto il conducente nei pressi del capolinea in Via Orsini, nel quartiere Tamburi, sferrandogli un pugno al volto senza alcuna parola. L’autista è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata, dove è stata esclusa ogni lesione permanente alla vista.

Kyma Mobilità ha espresso la propria ferma condanna per l’aggressione, definendola “gratuita, inopportuna e inaccettabile” nei confronti di chi garantisce ogni giorno un servizio pubblico essenziale. L’azienda ha annunciato che l’autore dell’aggressione sarà presto identificato grazie alle telecamere a bordo del mezzo e che le registrazioni sono già state consegnate alle Forze dell’Ordine.

“La sicurezza dei nostri lavoratori è una priorità assoluta – dichiara Kyma Mobilità –. Non tollereremo in alcun modo atti di inciviltà e violenza. L’autore del gesto sarà perseguito legalmente con la massima severità prevista dalla legge.”