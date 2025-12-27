Taranto, incendio in appartamento: un uomo ustionato soccorso dai vigili del fuoco

TARANTO – Paura questa mattina, intorno alle 8.30, in un appartamento di via D’Alò Alfieri a Taranto, dove un incendio ha interessato la cucina, probabilmente a causa di un corto circuito.

Nel tentativo di spegnere le fiamme, uno degli occupanti ha riportato alcune ustioni ed è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente contenuto e spento l’incendio, evitando che si propagasse all’intero appartamento, e i carabinieri, che hanno effettuato i primi accertamenti.

L’incidente mette in evidenza l’importanza di prestare attenzione agli impianti elettrici e alla sicurezza domestica, soprattutto in cucina, dove i rischi di cortocircuito e incendio sono maggiori.