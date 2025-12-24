Taranto, tentata rapina sul lungomare: arrestati due giovani, uno minorenne

TARANTO - Laha arrestato due giovani di nazionalità egiziana, di cui uno ancora minorenne, ritenuti presunti responsabili dei reati di

Secondo quanto riportato dalla Questura, il personale delle Volanti è intervenuto dopo la segnalazione di un’aggressione sul lungomare, nelle vicinanze dell’Ufficio Postale, ai danni di un giovane da parte di due coetanei.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato l’aggressione ancora in corso e hanno immediatamente cercato di fermare i due aggressori. Questi, nel tentativo di sfuggire, hanno corso fino a Piazza Carmine, cercando di nascondersi in un distributore H24. Grazie alla prontezza degli agenti, supportati da un collega libero dal servizio, i giovani sono stati bloccati all’interno del locale.

La vittima, un ragazzo di 24 anni di origine ucraina, ha riferito che l’aggressione era avvenuta con l’intento di rapina.

I due fermati, di 18 e 17 anni, sono stati accompagnati negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Successivamente, il maggiorenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale, mentre il minorenne è stato affidato a una comunità della provincia jonica.

Si ricorda che per gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.