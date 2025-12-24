Le Propaggini aprono il Carnevale di Putignano 2026

PUTIGNANO - Cresce l’attesa per l’avvio ufficiale della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, che sarà inaugurato venerdì 26 dicembre dal tradizionale rito delle Propaggini. Lo spettacolo popolare e di piazza prenderà il via alle ore 15.30 in via Roma, nei pressi dell’ex tribunale, nella memoria liturgica di Santo Stefano, protettore della città.

Saranno nove i gruppi di “propagginanti” che si alterneranno sul palco, animando la festa con “cipponi” e “scrialate” in dialetto putignanese per raccontare i fatti salienti dell’anno e prendere bonariamente in giro amministratori locali e personaggi di spicco della comunità.

Ordine di esibizione dei gruppi:

I Spatriat A Cumpagneie d’i Uagnon I Zannìer La Zizzania Giugno 87 I Capturt du Frallion I Petécchie I Trap’lir cu i ceppon I Chiandatoure



