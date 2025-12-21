“Sensocrazia – Emozione oltre la vista”: arte tattile e inclusiva a Modugno

MODUGNO – Dal 28 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, pressoa Modugno, sarà ospitata la mostra, un progetto artistico che trasforma l’arte in un’esperienza multisensoriale aperta a tutti.

Protagoniste dell’esposizione sono le opere tattili di TICHE, che incontrano lo spazio di Ottica Caradonna in un percorso pensato per superare i confini tradizionali della fruizione visiva. Da Matisse a Munch, da De Chirico a Hokusai, i grandi maestri dell’arte diventano esperienze da toccare, ascoltare e percepire attraverso più sensi, dando forma concreta alle emozioni.

La mostra è concepita per persone cieche, ipovedenti e vedenti, con l’obiettivo di rendere l’arte realmente accessibile e condivisa. Ogni opera invita il visitatore a un coinvolgimento diretto, in cui lo sguardo si trasforma in gesto e l’emozione diventa esperienza fisica.

L’ingresso è libero. Lo spazio è completamente accessibile e sono previste visite guidate sensoriali.

L’inaugurazione si terrà sabato 28 dicembre alle ore 11, presso Ottica Caradonna, a Modugno (BA).

Un’iniziativa che afferma un principio chiaro: la bellezza non ha confini sensoriali.