Tennis, Kamilla Rakhimova trionfa ad Angers: successo nel singolare del WTA 125

FRANCECO LOIACONO – L’uzbekaha conquistato il titolo nel singolare del torneodi Angers, in Francia, imponendosi in finale sulla tedescacon il punteggio di 6-3 7-6.

Nel primo set, Rakhimova ha fatto valere la sua precisione al servizio, prendendo rapidamente il controllo dell’incontro. Il secondo set è stato combattutissimo: le due giocatrici hanno mantenuto l’equilibrio fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break, dove l’uzbeka ha mostrato grande abilità con il rovescio e colpi veloci da fondo campo, conquistando così il successo.

La semifinale di Rakhimova era stata altrettanto intensa: l’uzbeka aveva superato la croata Antonia Ruzic 4-6 6-3 7-5. Nell’altra semifinale, Tamara Korpatsch aveva avuto la meglio sulla connazionale Anna Lena Friedsam con il punteggio di 6-3 6-4.

Nel torneo di doppio, invece, a trionfare sono state Tamara Korpatsch e la francese Jessika Ponchet, che hanno sconfitto in finale le ceche Jesika Maleckova e Miriam Skoch 6-3 6-2. La prima semifinale aveva visto Korpatsch e Ponchet prevalere 6-4 3-6 10-6 su Anna Siskova e Magail Kempen, mentre nella seconda Maleckova e Skoch avevano battuto 2-6 6-3 10-3 l’olandese Isabelle Haverlag e la britannica Maia Lumsden.

Con questa vittoria, Kamilla Rakhimova aggiunge un importante successo al suo palmarès, confermandosi tra le giocatrici emergenti più interessanti del circuito WTA.