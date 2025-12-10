Coppa d’Africa 2025: tre giocatori del Lecce convocati e possibili assenze in Serie A
FRANCESCO LOIACONO – Tre giocatori del Lecce sono stati convocati per la Coppa d’Africa 2025, che si disputerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Si tratta dell’attaccante Lameck Banda (Zambia), del centrocampista Lassana Coulibaly (Mali) e del difensore Kialonda Gaspar (Angola).
I tre calciatori potranno partecipare regolarmente alla partita di Serie A Lecce-Pisa, in programma venerdì 12 dicembre alle 20:45 al “Via del Mare”. Tuttavia, non saranno disponibili per Lecce-Como del 27 dicembre, in quanto impegnati con le rispettive Nazionali nella fase iniziale della Coppa d’Africa (22-29 dicembre).
Le loro presenze nelle gare successive dipenderanno dai risultati della fase a gironi. In caso di eliminazione precoce di Zambia, Mali o Angola, Banda, Coulibaly e Gaspar potranno giocare Juventus-Lecce il 3 gennaio 2026. Se invece le nazionali proseguiranno nel torneo, i tre dovranno saltare anche le sfide contro Lecce-Roma (6 gennaio), Lecce-Parma (11 gennaio), Inter-Lecce (14 gennaio) e Milan-Lecce (18 gennaio).
Si preannunciano quindi assenze importanti per l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, che dovrà affidarsi ad altri giocatori per sostituire gli elementi convocati. L’obiettivo stagionale del Lecce rimane la salvezza in Serie A, e la gestione delle rotazioni durante la Coppa d’Africa sarà determinante per raggiungerlo.