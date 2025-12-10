Trani, Natale in swing a Palazzo Beltrani: torna il Larry Franco Trio con “Larry Christmas and Happy New Swing”

TRANI – La magia del Natale incontra il ritmo dello swing acon il secondo appuntamento del Christmas Party della rassegna. Sabato 13 dicembre, alle ore 20:30, il pubblico potrà assistere al concerto, con il celebre Larry Franco Trio, protagonista indiscusso della scena jazz e swing italiana.

Dopo il successo della Tienamente Band, che ha aperto la rassegna con “Musica italiana d’autore”, il trio formato da Larry Franco (pianoforte e voce), Dee Dee Joy (voce e rullante) e Ilario De Marinis (contrabbasso) proporrà un progetto natalizio capace di fondere fedeltà alla tradizione e arrangiamenti freschi e innovativi. L’esibizione trasformerà il Beltrani in un elegante salotto musicale, con atmosfere swing anni ’40 e ’50 in stile Nat King Cole, grazie all’intreccio di due voci, pianoforte, contrabbasso e rullante suonato con le spazzole.

Il repertorio spazierà tra grandi classici natalizi come Silent Night, Let It Snow, Amazing Grace, I’ll Be Home for Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, Buon Natale all’Italiana, The Christmas Song, Sleigh Ride e altri evergreen che hanno segnato la storia della musica delle feste. Il pubblico potrà così vivere un viaggio musicale tra melodie intramontabili, accompagnato dall’interpretazione raffinata di Franco, dalla versatilità di Dee Dee Joy e dalla solidità ritmica di De Marinis, già apprezzato al fianco del grande trombettista Chet Baker.

La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici dell’Azienda Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, un momento conviviale che unirà musica e sapori del territorio, completando un’esperienza sensoriale unica.

Il cartellone de Le Vie del Natale 2025 proseguirà con altri eventi imperdibili: il 20 dicembre il Michele Liso Trio con Isabèl, il 27 dicembre il Mino Lacirignola Trio con The Christmas Songs in Jazz e il 3 gennaio il Pietro Verna Trio con Naviganti, offrendo un viaggio musicale che spazia dal jazz alla world music, dalla tradizione classica a letture musicali poetiche.

Parallelamente, la città si animerà con il Festival delle Bande Musicali, con sfilate gratuite che attraverseranno il centro storico e culmineranno nella Villa Comunale, con complessi bandistici di Bari, Polignano, Turi e Bisceglie, per un’esperienza inclusiva e itinerante che celebra la musica popolare e la tradizione pugliese.

I biglietti per il concerto del Larry Franco Trio sono disponibili su Vivaticket o al botteghino di Palazzo Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00. L’ingresso intero costa €15, ridotto soci €10 e include la visita alle collezioni del museo prima del concerto.

Con Le Vie del Natale, Trani si trasforma in una città da vivere a ritmo di musica, arte e festa, invitando cittadini e turisti a scoprire le atmosfere natalizie con gioia, eleganza e partecipazione.

Per informazioni:

Telefono: 0883 500044

WhatsApp: 392 3892767

Email: info@palazzodelleartibeltrani.it

Biglietti online: Vivaticket

Brochure digitale: Natale 2025