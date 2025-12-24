Tennis: risultati del primo turno del torneo di Bangalore

– Si sono conclusi i match del primo turno del torneo di Bangalore, con diversi risultati di rilievo sia nel singolare che nel doppio.

Nel singolare maschile, l’indiano Sumit Nagal ha dominato il canadese Denis Shapovalov con un netto 6-1 6-1. Nel primo set Nagal ha imposto il suo gioco grazie a un servizio preciso, mentre nel secondo set, dopo un equilibrio iniziale fino all’1-1, l’indiano ha preso il controllo con il rovescio e veloci colpi da fondo campo.

Nel singolare femminile, l’indiana Shrivalli Bhamidipaty ha sconfitto la connazionale Maaya Rajeshwaran Revathi 6-2 6-2, mentre l’ucraina Marta Kostjuk ha prevalso sulla polacca Magda Linette 6-4 6-4.

Nei doppi misti, successo per la coppia Elina Svitolina (Ucraina) / Yuki Bhambri (India), che ha battuto 6-4 6-4 il duo Gael Monfils (Francia) / Shrivalli Bhamidipaty (India). Vittoria anche per Marta Kostyuk (Ucraina) / Dhakshineswar Suresh (India), 6-4 6-4 contro Sahaja Yamalapalli (India) / Rohan Bopanna (India).

Nel doppio femminile, la coppia Maaya Rajeshwaran Revathi (India) / Paula Badosa (Spagna) si è imposta 6-3 6-3 su Elina Svitolina (Ucraina) / Shrivalli Bhamidipaty (India).

Il torneo proseguirà con il secondo turno, che promette sfide interessanti tra i vincitori di oggi.