Mottola si trasforma in borgo medievale per il grande spettacolo “Thomas Becket A.D. 1170”

MOTTOLA - Dal 27 al 29 dicembre, Mottola (Taranto) celebra il suo Santo Patrono inglese con un evento unico nel suo genere, trasformando il centro storico in un borgo medievale animato tra luci, suoni e scenografie immersive. Videomapping, teatro, artisti di strada, giochi antichi, accampamenti e falconeria animeranno le strade della cittadina, offrendo ai visitatori tre giorni di spettacolo e suggestione.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket in collaborazione con il Comune di Mottola e il sostegno della parrocchia Santa Maria Assunta, è a ingresso libero. La direzione artistica è affidata al regista Antonio Minelli, mentre la produzione artistica è curata da Formediterre.

Il tema di questa edizione, “Il Martirio della Pace”, sottolinea l’attualità morale e sociale di Thomas Becket, guidando i festeggiamenti lungo tre direttrici: fede, cultura e intrattenimento.

Programma in sintesi:

27 e 28 dicembre, ore 18-22: percorso immersivo tra botteghe artigiane, giochi storici, musica antica, animazioni e ristorazione a tema.

28 dicembre, ore 19: grande corteo storico con oltre 400 figuranti in abiti d’epoca; lungo il percorso quattro quadri viventi racconteranno momenti salienti della vita di Becket. Alle 20:30, rievocazione dell’assassinio di Thomas Becket in piazza XX Settembre, con scenografie luminose e videoproiezioni.

29 dicembre: dalle 9 incontro “Il martirio della pace: Il coraggio di essere veri” con Don Marco Pozza; alle 11 messa presieduta dal vescovo di Castellaneta, Mons. Sabino Iannuzzi, con consegna delle chiavi della città e conferimento del Becket d’Oro; serata con spettacoli medievali, sbandieratori e torneo dei Rioni.



