Tennis, sette italiani al via delle qualificazioni degli Australian Open 2026
FRANCESCO LOIACONO - Saranno sette i tennisti italiani impegnati nelle qualificazioni degli Australian Open 2026, in programma dal 12 al 15 gennaio. Si tratta di Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Francesco Maestrelli, Lorenzo Giustino e Federico Cinà, tutti pronti a giocarsi l’accesso al tabellone principale del primo Slam della stagione.
Il cammino verso Melbourne Park si preannuncia impegnativo, vista la presenza di numerosi giocatori di livello internazionale. Tra i nomi più rilevanti figurano il ceco Vít Kopriva, lo spagnolo Carlos Taberner, il tedesco Yannick Hanfmann, l’argentino Román Andrés Burruchaga e l’australiano Jordan Thompson, che potrà contare anche sul sostegno del pubblico di casa.
Alle qualificazioni prenderanno parte inoltre il georgiano Nikoloz Basilashvili, gli statunitensi Mackenzie McDonald, Michael Mmoh e Zachary Svajda, il croato Dino Prizmic, il finlandese Otto Virtanen, il sudafricano Lloyd Harris, il lituano Vilius Gaubas, lo spagnolo Martín Landaluce e l’argentino Marco Trungelliti, rendendo il torneo preliminare estremamente competitivo.
Per Passaro, Pellegrino, Gigante, Zeppieri, Maestrelli, Giustino e Cinà l’obiettivo è chiaro: superare i turni di qualificazione e conquistare un posto nel main draw degli Australian Open, il primo e uno dei più prestigiosi appuntamenti del calendario tennistico mondiale del 2026. Una sfida importante, che rappresenta anche un’occasione di crescita e visibilità per il movimento tennistico italiano.