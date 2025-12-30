Tennis, sette italiani al via delle qualificazioni degli Australian Open 2026

Sarannoimpegnati nelle, in programma dal. Si tratta di, tutti pronti a giocarsi l’accesso al tabellone principale del primo Slam della stagione.

Il cammino verso Melbourne Park si preannuncia impegnativo, vista la presenza di numerosi giocatori di livello internazionale. Tra i nomi più rilevanti figurano il ceco Vít Kopriva, lo spagnolo Carlos Taberner, il tedesco Yannick Hanfmann, l’argentino Román Andrés Burruchaga e l’australiano Jordan Thompson, che potrà contare anche sul sostegno del pubblico di casa.

Alle qualificazioni prenderanno parte inoltre il georgiano Nikoloz Basilashvili, gli statunitensi Mackenzie McDonald, Michael Mmoh e Zachary Svajda, il croato Dino Prizmic, il finlandese Otto Virtanen, il sudafricano Lloyd Harris, il lituano Vilius Gaubas, lo spagnolo Martín Landaluce e l’argentino Marco Trungelliti, rendendo il torneo preliminare estremamente competitivo.

Per Passaro, Pellegrino, Gigante, Zeppieri, Maestrelli, Giustino e Cinà l’obiettivo è chiaro: superare i turni di qualificazione e conquistare un posto nel main draw degli Australian Open, il primo e uno dei più prestigiosi appuntamenti del calendario tennistico mondiale del 2026. Una sfida importante, che rappresenta anche un’occasione di crescita e visibilità per il movimento tennistico italiano.