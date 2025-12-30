Vasto incendio nella notte a Palo del Colle: in fiamme materiali di rifiuto, blackout nella zona industriale

PALO DEL COLLE - Un nuovo vasto incendio è scoppiato nella notte nel Barese. Dopo il rogo che sabato ha colpito un capannone della General Trade a Rutigliano, questa volta le fiamme hanno interessato un’azienda situata a, al confine con

L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte e da quell’ora i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. A bruciare sono stati principalmente materiali di rifiuto, in particolare cartone e plastica, accumulati nell’area esterna dello stabilimento. Il capannone non è stato raggiunto dalle fiamme, evitando conseguenze strutturali più gravi.

L’incendio ha generato una densa colonna di fumo, che si sta spostando in direzione di Bari, destando preoccupazione tra i residenti e le attività della zona. Durante il rogo, sei cavi dell’alta tensione sono caduti, provocando un blackout nella zona industriale circostante.

Sul posto operano complessivamente 25 vigili del fuoco, impegnati in un intervento complesso che richiederà ancora diverse ore prima di poter dichiarare il completo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area.

Presente anche Arpa Puglia, che ha avviato il monitoraggio della qualità dell’aria per verificare eventuali rischi ambientali e sanitari legati alla combustione dei materiali. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.