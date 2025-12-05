“Teste Dure”: uno spettacolo sulla perseveranza al femminile a Spongano

SPONGANO - Sabato 6 e domenica 7 dicembre, al, va in scena, lo spettacolo discritto e interpretato da, consigliato ai bambini dai 6 anni in su. L’iniziativa rientra nell’omonimo progetto finanziato dalnell’ambito dell’Avviso

Lo spettacolo trae ispirazione da una celebre storia di Gianni Rodari, in cui il giovane Martino, testardo e curioso, sceglie una strada apparentemente senza uscita e scopre un tesoro che nessun altro riuscirà più a trovare. Martino è solo il primo di una serie di “teste dure” che verranno presentate al pubblico: persone capaci di raggiungere obiettivi straordinari grazie alla perseveranza e al pensiero non convenzionale.

Il testo invita a riflettere sul valore della determinazione, sulla forza di chi sceglie strade nuove anche a costo di sbagliare e sulla capacità di rialzarsi dopo un fallimento. Tra le figure raccontate spiccano Rita Levi Montalcini, che continuò a fare ricerca nonostante le difficoltà imposte dalla discriminazione razziale, e Valentina Tereškova, operaia e paracadutista, prima donna nello spazio grazie alla sua determinazione.

Lo spettacolo si inserisce in un percorso più ampio del progetto “Teste Dure”, rivolto soprattutto ai giovani e pensato per promuovere il confronto su stereotipi e parità di genere. Oltre allo spettacolo, sono previsti laboratori teatrali nelle scuole primarie e secondarie di Spongano, il take-away letterario “La rivoluzione dei libri” con libri in prestito sul tema, e il giornalino Accapo, realizzato da giovani tra i 13 e i 25 anni, il cui nuovo numero è in preparazione. Il progetto è realizzato in partnership con i Comuni di Spongano e Poggiardo.

Con “Teste Dure”, Ultimi Fuochi Teatro rinnova l’impegno a creare spazi di riflessione, espressione e crescita per le nuove generazioni, mettendo al centro curiosità, libertà di pensiero e capacità di immaginare strade nuove.

TESTE DURE – Ultimi Fuochi Teatro

6 e 7 dicembre, ore 18 – CAG di Spongano

Info e prenotazioni: 3881271999