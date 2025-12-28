“The Christmas Songs in Jazz” accende Palazzo delle Arti Beltrani, il Mino Lacirignola Trio conquista il pubblico

TRANI - In un Palazzo delle Arti Beltrani vestito a festa, il quarto appuntamento del Christmas Party ha portato a Trani la magia del Mino Lacirignola Trio. Il cartellone Le Vie del Natale, la rassegna organizzata a cura di Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Regione Puglia, Rete Poli Biblio-Museali di Puglia, Puglia Culture e il sostegno della Città di Trani, continua così il suo viaggio tra atmosfere, tradizioni e linguaggi musicali.

Il Salone Beltrani, gremito e vibrante, ha accolto gli spettatori pronti a lasciarsi avvolgere da un repertorio che ha intrecciato classici natalizi e perle del jazz internazionale. The Christmas Songs in Jazz si è rivelato un viaggio sonoro in cui arrangiamenti creativi e improvvisazione hanno rappresentato la cifra distintiva della serata, trasformando melodie note in racconti nuovi.

Sul palco, il trio guidato da Mino Lacirignola ha mostrato una complicità musicale naturale: tromba e flicorno dal timbro caldo, voce modulata con morbidezza da Cristina Lacirignola, pianoforte elegante di Andrea Gargiulo con gusto contemporaneo. Un ensemble che conosce la grammatica del jazz e l’ha reinterpretata con equilibrio timbrico e sensibilità narrativa anche a Trani.

La serata si è aperta con l’atmosfera suscitata da Let It Snow ed è proseguita con The Christmas Song, avvolta in un lirismo cinematografico. Una Have Yourself a Merry Little Christmas ha incantato per delicatezza, prima del medley Christmas Time / Silent Night, che ha rappresentato uno dei momenti più intensi.

Il viaggio musicale è continuato con un particolare arrangiamento di Imagine di John Lennon, una Lili Marleen resa immortale da Marlene Dietrich, dal sapore retrò, e una White Christmas restituita nello spirito delle grandi orchestre swing. Non sono mancati gli omaggi alla tradizione italiana con Buon Natale all’italiana, né le incursioni nel songbook internazionale: Over the Rainbow, evocando una splendida Judy Garland nel Mago di Oz, una frizzante Big Yellow Taxi e una Basin Street Blues dal groove irresistibile.

Tante le sorprese inaspettate fino al finale, che ha acceso la sala con un travolgente medley Jingle Bells / When the Saints, seguito da un What a Wonderful World che ha chiuso la serata con un abbraccio collettivo.

Un pubblico conquistato. Applausi prolungati, sorrisi condivisi: il successo della serata si è manifestato in modo evidente.

La degustazione dei prodotti dell’Azienda Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli ha offerto un epilogo conviviale, intrecciando sapori del territorio e cultura musicale.

Uscendo dal grande portone del Palazzo delle Arti Beltrani, la magia del jazz natalizio è rimasta sospesa nell’aria, come un ultimo accordo lasciato vibrare.

Il Pietro Verna Trio chiude la rassegna Christmas Party, sabato 3 gennaio, con Naviganti, un reading musicale che intreccia parole e musica, offrendo un momento di poesia e introspezione perfetto per salutare le feste.

Il 4 gennaio, come ultimo appuntamento del Festival delle Bande Musicali, lo storico Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate” della Città di Bisceglie, diretto dal M° Grillo, suggella con la sua tradizione centenaria un mese di musica popolare e partecipazione collettiva.

Ogni domenica mattina, infatti, i complessi bandistici più rappresentativi della regione attraversano la città in una parata festosa che parte dal Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 (dalle ore 11:00), percorre le vie del centro e culmina nella storica Villa Comunale, dove la Cassa Armonica dedicata ad Astor Piazzolla diventa (dalle ore 12:00) il cuore pulsante di una delle tradizioni più autentiche della Puglia.

È un viaggio sonoro che unisce generazioni, riscopre le radici e valorizza il territorio, trasformando Trani in una vetrina di eccellenze musicali. Il progetto, che celebra una delle tradizioni più radicate del territorio, mira a coinvolgere turisti, cittadini e appassionati in un’esperienza musicale inclusiva e itinerante a fruizione totalmente gratuita, dove il repertorio spazia dai classici alle composizioni moderne, passando per i brani natalizi più amati.

A Trani, vestita a festa, Le Vie del Natale continuano a incantare, guidando cittadini e turisti verso esperienze autentiche e le note che risuonano nell’aria. Un invito a vivere il tempo delle festività con intensità, curiosità e stupore.