Tony Colombo torna con il nuovo album “Predestinato”: uscita il 9 gennaio

BARI - Uscirà ilsu tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, sotto, il nuovo album didal titolo. Un progetto maturo e ambizioso che rappresenta una tappa centrale nel percorso artistico del cantautore, capace di coniugare scrittura emotiva, cura musicale e una produzione dal respiro internazionale.

“Predestinato” è un viaggio intimo tra destino e sentimento, in cui ogni brano racconta una parte autentica dell’artista e del suo rapporto con la musica. Un disco che nasce dall’esigenza di andare in profondità, senza filtri, mantenendo una forte identità emotiva ma con uno sguardo aperto oltre i confini tradizionali del genere.

L’album vanta la partecipazione di musicisti di livello mondiale come Steve Ferrone, Phil Palmer, Maurizio Fiordiliso e BDOG, attuale batterista di Jovanotti. A impreziosire ulteriormente il progetto, la presenza al sax di Marco Zurzolo, musicista di riconosciuto prestigio internazionale che ha collaborato con artisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Lucio Dalla e Ornella Vanoni.

Alla scrittura e alla produzione, Tony Colombo rinnova la collaborazione con Luca Barbato, autore e produttore con cui condivide da anni un percorso artistico solido e coerente. Gran parte dell’album nasce da un intenso lavoro notturno, orientato a restituire emozioni autentiche e una narrazione musicale sincera.

Completano il progetto la Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, diretta da Konstantin Dobroykov, che conferisce al disco una dimensione sinfonica e cinematografica di grande prestigio.

Unico featuring dell’album è quello con l’iconico e indimenticabile cantautore romano Franco Califano, presente nel brano “Che bella stronza”, che fonde una nuova scrittura musicale con un estratto vocale tratto da “Me ’nnammoro de te”, omaggio sentito a una figura centrale della musica italiana.

Tra i brani in scaletta spiccano “Grazie per tutta la vita”, un abbraccio al pubblico e un ringraziamento a chi non lo ha mai giudicato, “L’importante”, una riflessione sulle piccole e grandi verità quotidiane, “T’amo pure si nun staie cu mme”, racconto di un amore assoluto, “Ti prometto”, promessa eterna dell’artista, e “Nel bene e nel male”, ritratto intimo di una relazione fatta di alti e bassi che rafforzano un legame profondo.

È lo stesso Tony Colombo a raccontare il senso del disco:

«Questo album nasce dal cuore, è una confessione, un dono, un atto d’amore verso la musica e verso le persone che mi accompagnano e mi sostengono da sempre. Perché io, di questa musica e di questo amore che ricevo ogni giorno, ero davvero Predestinato».

Con “Predestinato”, Tony Colombo firma un lavoro coerente, elegante e profondo, confermando una maturità artistica che guarda al futuro senza rinnegare le proprie radici.

Incontri con il pubblico

9 gennaio – Roma, ore 16.30, Discoteca Laziale

10 gennaio – Napoli, ore 16.00, Mondadori Bookstore Galleria Umberto I

11 gennaio – Busto Arsizio, Teatro Sociale, ore 18.30

13 gennaio – Bologna, Teatro Dehon, ore 18.30

14 gennaio – Venezia, Teatro Corso, ore 18.30

15 gennaio – Torino, Teatro Superga, ore 18.30





