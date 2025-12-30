La Befana vola su Alberobello: il 5 gennaio 2026 torna la magia della Calata in Largo Martellotta



«Eventi come la Calata della Befana rappresentano al meglio lo spirito della nostra comunità: uniscono tradizione, partecipazione e valorizzazione del territorio», dichiara il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo. «È un’occasione per vivere insieme la città, offrendo ai residenti e ai visitatori un’esperienza autentica, coinvolgente e carica di emozioni».



La manifestazione arricchisce il programma di eventi ideato dalla Pro Loco e promette di regalare a cittadini e visitatori una serata indimenticabile, all’insegna della tradizione e della condivisione. Protagonista sarà la Befana che, in una spettacolare discesa dall’alto, si calerà dal campanile della Chiesa di Santa Lucia, attraversando l’aria fino a raggiungere Largo Martellotta da un’altezza di circa 25 metri.



Lo spettacolo sarà possibile grazie alla collaborazione e alla professionalità del GASP CAI di Gioia del Colle, che garantirà lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. Un momento capace di incantare i bambini e di emozionare adulti e famiglie, rendendo omaggio alla tradizione dell’Epifania in uno scenario unico come quello della Città dei Trulli.



A sottolineare il valore culturale dell’iniziativa è anche l’Assessora alla Cultura e Manifestazioni, Valeria Sabatelli: «Questa manifestazione è il frutto di un grande lavoro di squadra e testimonia quanto sia importante investire in eventi che custodiscono le nostre tradizioni e le rendono vive e coinvolgenti. La Calata della Befana è ormai un appuntamento storico, che coinvolge cittadini e spettatori di tutte le età».



Ad arricchire l’atmosfera festiva, la musica del DJ Viviano Bagnardi, che accompagnerà la serata coinvolgendo il pubblico e trasformando Largo Martellotta in un grande spazio di festa e invitando i partecipanti, grandi e piccini, a raggiungere la Befana presso la ‘sua’ Casetta in Largo Trevisani.



«L’obiettivo di questa manifestazione è mantenere vive le tradizioni, offrendo al tempo stesso un momento di gioia e di condivisione per tutti», afferma Vittorio Ignazzi, Presidente della Pro Loco di Alberobello. «Un appuntamento atteso non solo dalla nostra comunità, ma anche dai numerosi visitatori che scelgono Alberobello durante le festività».



Il Comune di Alberobello e la Pro Loco invitano tutti a partecipare a questa magica serata, dove la tradizione prende il volo e l’Epifania si celebra in un clima di stupore, allegria e partecipazione.

ALBEROBELLO - Alberobello si prepara a vivere una serata di grande suggestione con una nuova edizione della Calata della Befana, in programma lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 20:00 in Largo Martellotta. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Alberobello, è inserito nel calendario del Villaggio Enogastronomico dei Trulli, patrocinato dal Comune di Alberobello, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. L’iniziativa rientra nel programma “We Are in Trulli Xms ed.”.