Torna a Bisceglie “Ponti (Canti) di Natale”: musica tra Medioevo e Gospel

BISCEGLIE – Dopo il successo della prima edizione, sabato 20 dicembre 2025 torna il concerto, organizzato dall'Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia.

L’iniziativa vuole essere un vero e proprio ponte tra generazioni e culture diverse, unendo Medioevo e Gospel attraverso la forza universale della musica. La serata sarà guidata dal critico musicale Franco Paolo Marra, con le esibizioni di Antonio Cavallo al violoncello e Nico Arcieri al pianoforte.

L’Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia BAT e delle città di Bisceglie e Ferrara, si distingue per la capacità di promuovere cultura e storia attraverso eventi e iniziative. Tra le attività più rilevanti vi sono il Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia e la valorizzazione della figura storica della nobile donna, reggente di Ferrara e duchessa di Bisceglie.

L’Osservatorio collabora con registi cinematografici e festival di rilevanza internazionale, come il Ferrara Film Festival e il Comedy Film Festival del Salento. Quest’anno ha inoltre partecipato al Festival Internazionale del Digitale a Lecce (Digeat 2025), ricevendo il patrocinio del Ministero della Cultura e l’inserimento nel portale dell’Università degli Studi di Bari.

In occasione del concerto, il presidente dell’Osservatorio, Antonio Speranza, ha rivolto a tutti i cittadini gli auguri per un Natale sereno e un felice anno nuovo, auspicando pace, gioia e momenti indimenticabili.

Il concerto di Natale rappresenta così non solo un’occasione musicale, ma un percorso culturale che valorizza la storia, le tradizioni e l’arte, rafforzando i legami tra comunità, territorio e pubblico.