Foggia, ennesima rissa nel quartiere Ferrovia: residenti chiedono più sicurezza

FOGGIA – L’ennesima rissa è scoppiata ieri sera su viale XXIV Maggio, nel quartiere Ferrovia, coinvolgendo cittadini stranieri e richiedendo l’intervento di cinque pattuglie delle forze dell’ordine. Testimoni raccontano di urla, spintoni e bottiglie scagliate, una scena che i residenti della zona vedono ormai troppo spesso.

Da tempo i sindacati delle forze di polizia denunciano organici insufficienti: a Foggia le pattuglie non bastano a coprire le ore critiche e i punti più a rischio. A differenza di quanto accade a Bari, dove i militari dell’Operazione “Strade Sicure” affiancano la polizia con un evidente effetto deterrente, nella città pugliese l’impiego dell’Esercito viene escluso, con il risultato di un quartiere “vetrina” sempre più teatro di risse, bivacchi e microcriminalità.

I residenti non intendono restare a guardare. In caso di mancata risposta, hanno annunciato l’intenzione di organizzare una manifestazione regolare e pacifica sotto la Prefettura, come previsto dall’articolo 17 della Costituzione, comunicata ai sensi dell’articolo 18 del T.U.L.P.S.

La richiesta è chiara: più unità in strada, presìdi dinamici e supporto dei militari alle forze di polizia. Una petizione pubblica ha già raccolto 3.300 firme a sostegno della richiesta, sottolineando che il quartiere non può essere lasciato solo un giorno di più. I cittadini chiedono interventi concreti per garantire sicurezza e libertà di movimento.