



Torna il Gargano FilmFest a San Giovanni Rotondo, storica rassegna di cinema, cortometraggi e contaminazioni culturali organizzata dall'associazione di promozione sociale Provo.Cult e diventata ormai un punto di riferimento in provincia e non solo, capace di traghettare dal 2008 ad oggi artisti del calibro di Elio Germano, HER, Marco Cocci, Margherita Vicario, Agostino Ferrente, Giovanni La Parola, Pippo Mezzapesa, Benedetta Barzini, Riccardo Sinigallia, Nico Cirasola, Annalisa Camilli, La Batteria, Davide Barletti, Peppe Leone, Roberto De Feo, Marco Bonini, Salvatore Marino, Giuseppe Bonito e tanti altri.

Dopo 15 edizioni prettamente estive, per il secondo anno consecutivo la kermesse prenderà forma nel periodo autunnale e più precisamente da venerdì 5 a domenica 7 dicembre in due diverse location della città di San Pio: la Biblioteca Comunale “M. Lecce” per il film principale e i cortometraggi, il Provo.Cult C.Lab per tre fantastici post-serata in bilico tra cinema, musica live e dj set non convenzionali.

Da 17 anni a questa parte, il festival viaggia a braccetto con il Premio Provo.Corto, una vera e propria rassegna di cortometraggi per un totale di 6 opere proiettate e premiate da una giuria di esperti alla presenza degli autori.

Il GFF XVII Re-MedIA vuole porre l’attenzione sul concetto di remediation (rimediazione), il processo attraverso cui un media riutilizza e rielabora i linguaggi e le estetiche di media precedenti. Il cinema incarna pienamente questa dinamica: nasce integrando fotografia, teatro, letteratura e arti visive, per poi evolversi incorporando suono, colore, effetti digitali e, più recentemente, realtà virtuale e tecnologie interattive. Ogni innovazione non cancella il passato, ma lo reinventa, offrendo nuove forme espressive. In questo senso, il cinema è un esempio paradigmatico di media che continuamente rimedia altri media, rinnovando la propria identità e modalità narrative.

La rimediazione ha un ruolo cruciale nella produzione, nell'innovazione e nella ricezione del cinema. Permette ai film di adattarsi a un mondo in continua evoluzione, di interagire con altri media e di creare nuove forme di narrazione.

Film di punta dell’edizione 2025 sarà "Dadapolis. Caleidoscopio napoletano", documentario del 2024 che racconta Napoli attraverso gli occhi di circa sessanta artisti contemporanei, tra cui spicca la partecipazione del compianto e leggendario Jam Senese. Il film, diretto da Carlo Luglio e Fabio Gargano, esplora la città combinando diversi linguaggi – come performance artistiche, musica e dialoghi – per mostrare le sue contraddizioni, le trasformazioni e le sfumature culturali. Abbinata al film e pronta per essere inaugurata venerdì 5 dicembre prima della proiezione, la mostra fotografica con i preziosi scatti a cura di Pasquale Morlando.

Venerdì 5 dicembre, per il primo FestAfter al Provo.Cult C.Lab, sarà la volta di “CAVA – IL FILM”, trasposizione cinematografica dell’omonimo album d’esordio di temo babila, diretto dal talentuoso videomaker Antonio Stea (Isacco Nucleare) e prodotto dalla label/collettivo Dischi Uappissimi e dallo stesso temo babila. Non un semplice videoclip. Non un film “sulla musica”. Ma una colonna visiva: un’opera che segue i battiti, i silenzi e le vertigini dell’album, e li trasforma in cinema. Un linguaggio che sfugge alle regole del classico music video e si muove come un vero film, fatto di luce, paesaggi, volti e visioni. Dopo la proiezione, ci sarà anche uno showcase acustico dell’artista in duo con la cantante Silvia Fiume.

Per il FestAfter di sabato 6 dicembre invece sarà la volta dei romagnoli Pinakotek, quartetto strumentale che intreccia elettronica, funk e ambient, costruendo e disgregando paesaggi invisibili. Disegnano traiettorie che sfumano tra chill psicotropo e groove liquidi. Hanno pubblicato il loro secondo lavoro discografico “Komorebi” per la label di culto Cinedelic Records, da sempre operativa nel campo delle colonne sonore italiane e musica di sonorizzazione, stampando dischi inediti di diversi maestri italiani fra cui Ennio Morricone e Piero Umiliani, ma allo stesso tempo attenta alle contaminazioni con le sonorità più contemporanee. Un’esibizione da non perdere, per un grande sabato live al Provo.Cult C.Lab.

Domenica 7 dicembre, dopo la seconda e ultima tranche di cortometraggi in Biblioteca, gran chiusura di festival al C.Lab con il visual dj set immersivo a cura di Bipolar e Vet Sounds, con l’obiettivo di creare un’esperienza di intrattenimento unica giocando su musica e immagini. Per restare in tema, ad impreziosire il tutto, da non perdere durante la tre giorni del festival il visual mapping sulla facciata della Biblioteca Comunale a cura di Glamour Entertainment.

Ecco il programma completo della XVII edizione del Gargano FilmFest con la novità della doppia location. Vi aspettiamo con la stessa curiosità e lo stesso entusiasmo che da 17 edizioni contraddistingue il nostro pubblico, pronto come ogni anno a lasciarsi sorprendere dalle nostre coraggiose proposte culturali. Buon Gargano FilmFest 2025!





PROGRAMMA:

Venerdì 5 Dicembre

Ore 18:30 – Biblioteca Comunale “M. Lecce”

Apertura porte e aperimostra con “DADAPOLIS – CALEIDOSCOPIO NAPOLETANO”, mostra fotografica di Pasquale Morlando

Ore 19:00

introduzione al film con i registi Carlo Luglio e Fabio Gargano, a cura di Laura Varano

Ore 19:30

- Proiezione del film “DADAPOLIS” (regia di Carlo Luglio e Fabio Gargano)

- Omaggio musicale a James Senese

Ore 21:30 – Provo.Cult APS C.Lab

FestAfter con Temo Babila, proiezione di “CAVA – IL FILM” (regia di Antonio Stea) e live showcase





SABATO 6 DICEMBRE

Ore 18:30 – Biblioteca Comunale “M. Lecce”

Apertura porte e visita della Mostra Fotografica di Pasquale Morlando “DADAPOLIS – CALEIDOSCOPIO NAPOLETANO”

Ore 19:00

Premio Provo.Corto 2025

- 1°tranche di proiezione dei cortometraggi in gara alla presenza degli autori

- Premiazione

Ore 21:30 – Provo.Cult APS C.Lab

FestAfter con Pinakotek in concerto (space funk / Cinedelic Records)





DOMENICA 7 DICEMBRE

Ore 18:30 – Biblioteca Comunale “M. Lecce”

Apertura porte e visita della Mostra Fotografica di Pasquale Morlando “DADAPOLIS – CALEIDOSCOPIO NAPOLETANO”

Ore 19:00

Premio Provo.Corto 2025

- 2° tranche di proiezione dei cortometraggi in gara alla presenza degli autori

- Premiazione

Ore 21:30 – Provo.Cult APS C.Lab

FestAfter con Bipolar Visual e Vet Sound “SURFACES”, Sound and Images Colliding





Durante il festival: Visual Mapping by Glamour Entertainment





Presentano: Laura Varano e Renata Grifa

INGRESSO LIBERO





INFO FILM

● "Dadapolis, Caleidoscopio Napoletano", regia di Carlo Luglio e Fabio Gargano (2024)

Una storia caleidoscopica fatta di performance, canzoni, opere d’arte e dialoghi che narrano le trasformazioni di una città, che mai come ora risulta tanto attuale. Napoli è raccontata esclusivamente dalla costa, tra una bellezza abbagliante e un assurdo abbandono; una testimonianza che, a partire da Napoli, ne supera gli orizzonti per guardare al mondo.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Tj0yOw-S9WM





CORTOMETRAGGI PREMIO PROVO.CORTO 2025





6 dicembre

1. "Amina", regia di Serena Tondo (in collaborazione con il Noci Film Fest)

2. "Occupante senza titolo", regia di Gabriele Armenise e Dario Leani

3. "La Giostra", regia di Ottavia Farchi





7 dicembre

1. "Superbi", regia di Nikola Brunelli

2. "Il premio", regia di Lorenzo Sepalone

3. "Un cuore inutile", regia di Mattia de Gennaro (presentazione in anteprima assoluta)





La giuria tecnica che premierà i 6 cortometraggi è composta da:

- Davide Magnisi, docente e critico cinematografico di taxidrivers.it

- Aldo Iuliano, regista e disegnatore di fumetti (info: https://www.mymovies.it/persone/aldo-iuliano/413208)

- Mariacarla Casillo, giovane e promettente attrice (info: https://www.studiosegre.com/artista/mariacarla-casillo/ )





Gargano FilmFest 2025, #ReMedia

Direzione Artistica: Laura Varano e Orazio Martino

Direzione Organizzativa: Maurizio Placentino

Scenografia e Logistica: Michele Palladino

Fotografi: Nicola Ritrovato e Ylenia Massa

Illustrazione: Matteo Maccarone

Graphic Design: Alessandro Pavino





INFO LOCATION:

Biblioteca Comunale “M. Lecce”, Viale Cappuccini n.16, San Giovanni Rotondo (FG)

Provo.Cult APS; Via Cocle 23/32, San Giovanni Rotondo (FG)





SI RINGRAZIANO: Centra Viaggi & Vacanze, Valerio, Gargano Vita

FOOD PARTNERS: Locanda Dauna, Opus Wine, La Lanternina da Molenda, Costanzo

IN COLLABORAZIONE CON: Biblioteca Comunale M. Lecce, Abete Bike Hotel, Villa San Pietro



