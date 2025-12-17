Torna il Presepe Vivente di Palombaio, un percorso di cuori in ricerca
Sabato 20 dicembre alle 18.30 l’inaugurazione, poi altre sette aperture fino al 6 gennaio
Mancano pochi giorni all’inaugurazione dell’edizione 2025 del Presepe Vivente di Palombaio. Sabato 20 dicembre alle ore 18.30 infatti si apriranno le porte del Parco “Gaetano Vacca”, nella frazione più vicina a Bitonto, dando la possibilità a tutti i visitatori di poter finalmente ammirare il paesaggio pensato da costruttori e volontari dell’associazione San Gaspare Bertoni ANSPI e della Parrocchia Maria Santissima Immacolata.
Saranno ben otto le serate di apertura: oltre al 20 dicembre, il villaggio presepiale sarà aperto nelle seguenti date: 21-25-26-28 dicembre e 3-4-6 gennaio.
Per due anni tra i dieci presepi viventi più belli d’Italia secondo una classifica promossa da SkyTG24, il Presepe Vivente di Palombaio ha ottenuto anche quest’anno i patrocini del Comune di Bitonto e del Presidente della Giunta regionale pugliese, a dimostrazione che il lavoro svolto dai palmaristi ha ormai travalicato il “confine” comunale, considerando l’evento di caratura regionale. Più volte negli scorsi anni si sono registrate presenze anche da fuori regione che hanno reso orgogliosi i volontari del lavoro certosino svolto, guidati da Padre Fulvio Procino, parroco di Palombaio e Presidente dell’associazione ANSPI.
«Vi invitiamo quindi a camminare attraverso questo villaggio, fatto di persone, di incontri, di luoghi ma soprattutto di cuori in ricerca. Attraversiamo il piccolo villaggio della Betlemme palmarista, guardiamo i volti di quelle persone che hanno accolto Cristo, che lo hanno rifiutato, che si sono lasciati sconvolgere la vita: come i pastori, come i Magi, come Maria e come Giuseppe ma oserei aggiungere come tutti coloro che in questi giorni stanno mettendo a disposizione il loro tempo, le proprie energie, rinunciando anche a qualche momento di relax. E, insieme con loro, ritorniamo a cibarci di Cristo. Il Bambino che nasce a Betlemme (in quella casa del pane) diventa per ognuno di noi occasione di convivialità, di incontro con i fratelli e con Dio. È nella nostra quotidianità che lo incontriamo, è nelle nostre strade che lui cammina con noi, è nella capanna del nostro cuore, che l’accoglienza di lui dilata, che Egli si ferma e facendosi Pane si lascia spezzare perché io viva di lui e in lui» conclude Padre Fulvio Procino.
