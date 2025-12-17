Lecce, una giornata di squalifica per Gaspar: rientro legato alla Coppa d’Africa
FRANCESCO LOIACONO - Il difensore angolano Kialonda Gaspar è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Il calciatore del Lecce, già diffidato, è stato ammonito nella gara disputata al “Via del Mare” contro il Pisa, valida per la quindicesima giornata del girone d’andata di Serie A.
La squalifica non sarà scontata in occasione di Inter-Lecce, inizialmente in programma il 21 dicembre e rinviata al 14 gennaio 2026 per gli impegni dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. Gaspar salterà quindi la sfida del 27 dicembre contro il Como, sempre al “Via del Mare”.
Il rientro del difensore dipenderà però anche dagli impegni con la nazionale angolana, impegnata nella Coppa d’Africa. In caso di eliminazione dell’Angola nella fase a gironi, Gaspar potrebbe tornare a disposizione per Juve-Lecce del 3 gennaio 2026 all’Allianz Stadium. Se invece l’Angola dovesse qualificarsi alla fase successiva, il difensore salterebbe anche la trasferta di Torino, con un possibile rientro il 6 gennaio contro la Roma o l’11 gennaio contro il Parma, entrambe al “Via del Mare”.
In carriera Gaspar ha militato con Estrela Amadora e Sagrada, collezionando inoltre 42 presenze da titolare con la nazionale dell’Angola. In questa stagione di Serie A l’obiettivo del Lecce resta la salvezza, traguardo centrale per il club salentino.