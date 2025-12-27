Serie A, il Lecce cede 0-3 al Como al “Via del Mare”
FRANCESCO LOIACONO – Un Lecce in difficoltà cede il passo al Como nella diciassettesima giornata di andata di Serie A, subendo una sconfitta per 0-3 tra le mura amiche del “Via del Mare”.
Il primo tempo si apre con il vantaggio ospite al 20’, firmato da Nico Paz con un destro potente da fuori area. Tre minuti più tardi l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, viene espulso per proteste, complicando ulteriormente la situazione dei salentini. Nonostante alcune occasioni da entrambe le squadre – Sottil e Kaba per il Lecce, Douvikas e Moreno per il Como – il punteggio rimane sul 1-0 fino all’intervallo.
Nella ripresa, il Como dilaga: al 20’ Ramon firma il raddoppio con un tocco al volo di sinistro, mentre al 30’ Douvikas realizza il terzo gol con una precisa diagonale. Il Lecce prova a reagire, con Tiago Gabriel vicino al gol al 40’, ma senza successo.
Con questa sconfitta, il Lecce resta quintultimo in classifica a quota 16 punti, mentre il Como consolida la sesta posizione con 27 punti. Una gara che evidenzia le difficoltà dei salentini in attacco e la solidità degli ospiti, capaci di capitalizzare le occasioni create.