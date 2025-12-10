Tragedia a Francavilla Fontana: muore una bambina di 10 anni durante il trasferimento in ospedale

FRANCAVILLA FONTANA – Un drammatico evento ha sconvolto ieri pomeriggio la comunità di Francavilla Fontana. Una bambina di 10 anni, residente a Carovigno, è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale Perrino di Brindisi.

La piccola era giunta poco prima al presidio sanitario di Francavilla Fontana per un improvviso malore, verosimilmente di natura cardiaca. Vista la gravità della situazione, i medici hanno disposto il trasferimento urgente verso Brindisi, ma purtroppo la situazione è precipitata durante il tragitto. I tentativi di rianimazione sono risultati vani.

La bambina apparteneva a famiglie molto conosciute in zona, sia da parte paterna sia materna, quest’ultima originaria di Ostuni. Nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso.

La comunità locale è sotto shock per la tragica perdita, e numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando a familiari e amici.