Mediaset acquisisce Radio Norba: rafforzamento strategico nel Sud Italia e sul mercato nazionale

BARI - Il Gruppo Mediaset ha ufficialmente acquisito Radio Norba, l’emittente pugliese storicamente conosciuta come “la radio del Sud”, in un’operazione dal forte impatto economico e strategico. La radio entra così a far parte di RadioMediaset, il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti nel giorno medio, con una quota prossima al 43%, che include già Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.

L’acquisizione avviene attraverso il controllo del capitale di Genetiko, la società che edita Radio Norba e organizza eventi musicali di grande richiamo come Battiti Live. Marco Montrone, fondatore e presidente di Genetiko, continuerà a operare all’interno del gruppo Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato. Su Instagram, Montrone ha espresso la sua gratitudine: “Grazie ai miei genitori, a chi ha creduto in me e con me, alla mia famiglia e a Piersilvio Belusconi e alla famiglia Mediaset, di cui sono fiero di entrare a far parte”.

L’ingresso di Radio Norba consente a Mediaset di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel Sud Italia e di consolidare il posizionamento nazionale del gruppo. L’integrazione dell’emittente pugliese permetterà di sviluppare nuovi progetti editoriali e creare sinergie operative, valorizzando sia le frequenze sia le politiche commerciali nella raccolta pubblicitaria, grazie alla consolidata esperienza di Marco Montrone e di Genetiko nella produzione di eventi televisivi e musicali.